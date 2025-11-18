İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

Kuraklıkla mücadele için yağmur duasına çıkarak bulut tohumlama çalışmalarına hız veren yetkililer, hafta sonu başlatılan operasyonların hemen ardından pazartesi günü 18 eyalette beklenen sağanaklarla karşı karşıya kaldı.

İran Meteoroloji Örgütü, altı batı eyaleti için sel uyarısı yayınladı; ülkenin 31 eyaletinden 18’inde yağış beklendiğini açıkladı. Buna karşın ülke genelindeki yağış seviyelerinin hâlâ normalin %85 altında olduğu belirtiliyor. Bu durum, rezervuarların tükenmesine, hatta başkent Tahran’ın bazı bölgelerinde muslukların tamamen kurumasına yol açmış durumda.

Yetkililer, iklim değişikliğinin su krizini derinleştirdiğini belirtirken kötü yönetim, kaçak kuyu açma ve verimsiz tarım uygulamalarının da krizi körüklediğini vurguluyor. Uzmanlara göre uzun süreli aşırı kuraklık, toprağın su emme kapasitesini düşürdüğü için ani sel riskini de artırıyor.

İran medyası, İlam ve Kürdistan gibi batı illerindeki kasabalarda meydana gelen hafif şiddetli sellerin görüntülerini yayımladı. Genç Gazeteciler Kulübü (YJC), cumartesi günü yılın ilk bulut tohumlama operasyonunun, ülkenin kuzeybatısındaki Urmiye Gölü havzası üzerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bulut tohumlama, yağış artırmak için bulutlara kimyasal maddeler bırakılması esasına dayanıyor. Ancak uzmanlar bunun yalnızca geçici bir çözüm olduğu ve çevresel koşullar uygun değilse etkisinin sınırlı kaldığını vurguluyor.

İran Meteoroloji Örgütü Başkanı Sahar Tajbakhsh, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada,

“Bulut tohumlamasının maliyeti çok yüksek. Ayrıca ürettiği yağış miktarı, su krizimizi çözmeye yetecek seviyeye yaklaşmıyor bile,” dedi.

YJC’nin haberine göre Tahran için şimdilik bulut tohumlaması koşulları oluşmuş değil. Yetkililer, kuraklığın bu hızla devam etmesi halinde başkentin “yakında yaşanamaz hâle gelebileceği” uyarısını yapıyor.