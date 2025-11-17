Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım'daki genel seçimlerin resmi sonuçlarını duyurdu. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken, katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı. Kürt bölgesinde Kürdistan Demokrat Partisi, Türkmen Cephesi ise 2 vekil çıkardı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin 11 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, ülkedeki siyasi tablo netleşti.
LİDER DEĞİŞMEDİ
Seçim sonuçlarına göre ilk dört sıradaki siyasi oluşumlar şöyle sıralandı:
İmar ve Kalkınma Koalisyonu: Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde birinci oldu.
Takaddüm Partisi: Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğinde ikinci oldu.
Kanun Devleti Koalisyonu: Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğinde üçüncülüğü elde etti.
Şii Asayib Ehlilhak Hareketi: Dördüncülüğe yükseldi.
Şii Koordinasyon Çerçevesi, sonuçların açıklanmasının hemen ardından meclisin en büyük grubu olduğunu duyurdu.
KATILIM VE TÜRKMEN TEMSİLİYETİ
Genel seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.
Irak Türkmen Cephesi'nin Irak genelindeki vekil sayısı ise 2 olarak belirlendi.