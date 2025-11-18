Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

Stasher’ın Google yorumları ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek hazırladığı liste, sosyal medyada parlatılan birçok popüler destinasyonun ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattığını gösterdi. Araştırmada, Türkiye’den Kapalıçarşı da “dünyanın en kötü 10 turistik yeri” arasına girdi. Stasher’ın kurucusu Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların sosyal medya paylaşımları nedeniyle olduğundan çok daha etkileyici sanıldığını belirterek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım zorlukları ve fotoğrafla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabiliyor” dedi. KAPALIÇARŞI 3. SIRADA: Araştırmada dünyanın dört bir yanından 101 popüler destinasyon incelendi ve ziyaretçilerin en düşük memnuniyet puanı verdiği yerler sıralandı. Kapalıçarşı, yoğun kalabalık, turistik fiyatlandırma, karmaşık yapı ve stresli atmosferi nedeniyle listenin üçüncü basamağına yerleşti. Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik destinasyonu Stasher’ın verilerine göre ilk 10 şöyle: