Gezi
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Stasher’ın Google yorumları ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek hazırladığı liste, sosyal medyada parlatılan birçok popüler destinasyonun ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattığını gösterdi. Araştırmada, Türkiye’den Kapalıçarşı da “dünyanın en kötü 10 turistik yeri” arasına girdi. Stasher’ın kurucusu Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların sosyal medya paylaşımları nedeniyle olduğundan çok daha etkileyici sanıldığını belirterek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım zorlukları ve fotoğrafla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabiliyor” dedi. KAPALIÇARŞI 3. SIRADA: Araştırmada dünyanın dört bir yanından 101 popüler destinasyon incelendi ve ziyaretçilerin en düşük memnuniyet puanı verdiği yerler sıralandı. Kapalıçarşı, yoğun kalabalık, turistik fiyatlandırma, karmaşık yapı ve stresli atmosferi nedeniyle listenin üçüncü basamağına yerleşti. Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik destinasyonu Stasher’ın verilerine göre ilk 10 şöyle:

#1
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

HOLLYWOOD ŞÖHRETLER YOLU – ABD: Aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve düşük ambiyans nedeniyle listenin zirvesinde.

#2
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

LUT GÖLÜ – ORTA DOĞU: Aşırı turistikleşme, pahalı hizmetler ve çevresel tahribat şikâyetleriyle ikinci sırada.

#3
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

KAPALIÇARŞI – TÜRKİYE: İstanbul’un simgesi olan çarşı, kalabalık, turistik fiyatlar ve karmaşık düzeni nedeniyle ziyaretçilerin beklentisini karşılamıyor.

#4
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

ÇİN SEDDİ – ÇİN: Bazı bölümlerdeki yoğun satış baskısı ve kalabalık turistleri rahatsız ediyor.

#5
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

VİCTORİA LİMANI – HONG KONG: Yüksek fiyatlar ve kötü hava koşullarının etkilediği zayıf bir ziyaret deneyimi sunuyor.

#6
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

MONA MÜZESİ – AVUSTRALYA (TAZMANYA): “Fazla deneysel” bulunduğu ve ulaşımının zor olması nedeniyle eleştiriliyor.

#7
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

STONEHENGE – İNGİLTERE: Ziyaretçilerin alana çok yaklaşamaması ve kalabalık nedeniyle hayal kırıklığı yaratıyor.

#8
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

DİSNEYLAND PARİS – FRANSA: Uzun kuyruklar, yüksek ücretler ve yoğunluk memnuniyeti düşürüyor.

#9
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

KİLİMANJARO DAĞI – TANZANYA: Zorlu parkurlar ve beklenenin altında kalan altyapı nedeniyle bazı turistleri mutsuz bırakıyor.

#10
Foto - Beklentiyi karşılamayan 10 popüler yer: Türkiye’den de bir mekân var

MACHU PİCCHU – PERU: Kalabalık, erişim zorlukları ve kapasite sınırlaması nedeniyle listenin sonunda yer aldı.

