Toplumda yeri olmayan eşcinsel azgınlar değerlerimizi hedef almaya devam ediyor: Sokaklar bitti türbelere musallat oldular!

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İstanbul Sözleşmesi'nin feshine en çok üzülen çevreler onlar oldu. Toplumdaki yaşam alanları genişledikçe, içinde bulundukları iğrençliği, toplumda yaygınlaştırmakla birlikte, Müslümanların değerlerini hedef alan eşcinsel azgınlardan Çiğdem Hazar Şeker adlı rezil, bir türbede, kendince 'mizah' içerikli bir video kaydetti. Videoda dua kitabı okuduğu gözlenen rezil sapık, türbenin etrafında bir süre dönerek Müslümanları taklit etti. Kılık kıyafeti de türbe için uygun olmayan rezil sapkın, bu videosunu da binlerce kişiye ulaştırdı.

TikTok gençler için uçurum!

Çiğdem Hazar Şeker adlı eşcinsel azgının TikTok hesabında, birbirinden rezil videolar bulunuyor. Türk ahlak yapısı ile zerre kadar ilgisi olmayan rezil sosyal medya hesapları, gençliğimizi zehirlemeye devam ederken, İslami değerlere yapılan hakaretler ise cezasız kalıyor.