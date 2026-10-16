THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

İstanbul'da düzenlenen törende mutabakat zaptı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM'in iki ana şirketinden biri olan Safran'ın Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Andries tarafından imzalandı. Anlaşma, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisini destekleyecek malzeme hizmetlerini de içeriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Şeker, CFM ile attıkları bu yeni adımın büyüyen filolarını, uçuş ağlarını ve operasyonel verimliliklerini destekleyeceğini belirtti. Uzun yıllardır işbirliği yaptıkları CFM ile ortaklıklarını daha da güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şeker, "LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı işbirliği, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.