THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

"ANLAŞMA, THY'NİN FİLOSUNU GENİŞLETMESİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ORTAK HEDEFİMİZİ YANSITIYOR": Safran CEO'su Andries de mutabakat zaptının, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortakları olan THY ile sürdürdükleri başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini aktararak, "Anlaşma, Türk Hava Yollarının büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Mutabakat zaptı aynı zamanda hava yolu şirketlerine operasyonel performanslarını artırmaları ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için esneklik ve rekabetçi hizmetler sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon ekosistemine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu. GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Lawrence Culp Jr. ise dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren Türk Hava Yolları ile işbirliği yapmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk Hava Yollarının İstanbul merkezli uçuş ağının büyümesini ve motor bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerinin gelişimini desteklemek üzere yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorlarımız için CFM'e duyduğu güveni büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde, başarısını kanıtlamış işbirliğimizi daha da ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. THY, AJet filosu dahil CFM56-7B motorlarıyla donatılmış 96 Boeing 737 Next Generation ve LEAP-1B motorlarıyla donatılmış 79 Boeing 737 MAX uçağı işletiyor. Anlaşmayla THY Teknik AŞ'nin Türkiye'de kurulması planlanan yeni tesis aracılığıyla motor bakım kabiliyetlerini artırması ve uluslararası pazarda rekabetçi bakım hizmetleri sunması hedefleniyor.