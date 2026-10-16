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THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

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THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik AŞ ve dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden CFM International, 600’ün üzerinde LEAP-1B uçak motorunu kapsayan stratejik iş birliği için mutabakat zaptına imza attı.

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Foto - THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de duyurulan 100 kesin sipariş ve 50 opsiyonlu Boeing 737 MAX uçağında kullanılmak üzere yedek motorlar dahil 300'den fazla LEAP-1B motorunun satın alınmasına yönelik mutabakata varıldı. Mutabakat kapsamında yapılacak uzun vadeli hizmet anlaşması, daha önce sipariş edilen ve teslim alınan motorlar, yedek motorlar, kiralık uçaklarda kullanılan motorlar ve olası opsiyonlarla birlikte THY ve AJet'in toplam 600'den fazla LEAP-1B motorunu kapsayacak.

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Foto - THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

İstanbul'da düzenlenen törende mutabakat zaptı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM'in iki ana şirketinden biri olan Safran'ın Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Andries tarafından imzalandı. Anlaşma, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisini destekleyecek malzeme hizmetlerini de içeriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Şeker, CFM ile attıkları bu yeni adımın büyüyen filolarını, uçuş ağlarını ve operasyonel verimliliklerini destekleyeceğini belirtti. Uzun yıllardır işbirliği yaptıkları CFM ile ortaklıklarını daha da güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şeker, "LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı işbirliği, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Foto - THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Akbulut ise anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerini daha da ileri taşıyacaklarını kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik AŞ olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Foto - THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık

"ANLAŞMA, THY'NİN FİLOSUNU GENİŞLETMESİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ORTAK HEDEFİMİZİ YANSITIYOR": Safran CEO'su Andries de mutabakat zaptının, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortakları olan THY ile sürdürdükleri başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini aktararak, "Anlaşma, Türk Hava Yollarının büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Mutabakat zaptı aynı zamanda hava yolu şirketlerine operasyonel performanslarını artırmaları ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için esneklik ve rekabetçi hizmetler sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon ekosistemine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu. GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Lawrence Culp Jr. ise dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren Türk Hava Yolları ile işbirliği yapmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk Hava Yollarının İstanbul merkezli uçuş ağının büyümesini ve motor bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerinin gelişimini desteklemek üzere yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorlarımız için CFM'e duyduğu güveni büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde, başarısını kanıtlamış işbirliğimizi daha da ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. THY, AJet filosu dahil CFM56-7B motorlarıyla donatılmış 96 Boeing 737 Next Generation ve LEAP-1B motorlarıyla donatılmış 79 Boeing 737 MAX uçağı işletiyor. Anlaşmayla THY Teknik AŞ'nin Türkiye'de kurulması planlanan yeni tesis aracılığıyla motor bakım kabiliyetlerini artırması ve uluslararası pazarda rekabetçi bakım hizmetleri sunması hedefleniyor.

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