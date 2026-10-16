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Dünya Sonunda itiraf ettiler! 'Türkiye ile yarışta galip gelemeyiz'
Dünya

Sonunda itiraf ettiler! 'Türkiye ile yarışta galip gelemeyiz'

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Sonunda itiraf ettiler! 'Türkiye ile yarışta galip gelemeyiz'

Yunan basını, Atina’nın insansız hava ve deniz aracı filosu kurmak için çalışma yürüttüğünü yazdı. Haberde, Yunanistan’ın Türkiye ile sayısal rekabette öne geçemeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin bu alanda zaten ileride olduğu ifade edildi.

Yunan basını, Atina’nın insansız hava ve deniz aracı filosu kurmak için çalışma yürüttüğünü yazdı. Haberde, Yunanistan’ın Türkiye ile sayısal rekabette öne geçemeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin bu alanda zaten ileride olduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın insansız hava aracı filosu kurduğunu yazan Yunan basını, "Türkiye ise zaten önde gidiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin avantajının yalnızca yeni sistemler geliştirmekle sınırlı olmadığı belirtilen analizde, seri üretim kapasitesi ve ihracat başarısı öne çıkarıldı. Ankara'nın havadaki kabiliyetlerini denize de taşıdığı, ULAQ ve MARLIN gibi insansız deniz araçlarıyla bu alanda da ilerlediği kaydedildi.

"Türk gerçekliği"nden bahseden Yunan basını "Türkiye prototip aşamasından endüstri aşamasına geçti" vurgusunu yaptı.

 

YUNANİSTAN'IN ÖNÜNDE SERİ ÜRETİM ENGELİ

Yunanistan'da ise dört yerli dolanan mühimmat projesi üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Hedef bölgesinde bekleyerek uygun anda saldırabilen bu sistemlerin geliştirilmesine rağmen, prototiplerin seri üretime geçirilmesi konusunda eksiklikler bulunduğu belirtildi.

Atina'nın denizdeki yeni adımı olarak tanıtılan "Pyrpolitis" adlı insansız suüstü aracının da benzer bir sınavla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Yeni sistemlerin duyurulmasının, tek başına üretim kapasitesi oluşturmak anlamına gelmediği vurgulandı.

 

'YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE YARIŞTA GALİP GELEMEZ'

Motor, batarya ve sensör gibi kritik parçalarda dışa bağımlılık, sınırlı siparişler ve projelerin ortak bir program altında yürütülmemesi, Yunanistan'ın başlıca sorunları arasında gösterilirken "Yunanistan, Türkiye ile nicelik yarışında galip gelemez" denildi.

Analizde, Atina'nın Türkiye ile sayısal rekabete girmek yerine sistemlerin birlikte çalışmasına, dayanıklılığa ve ortak üretime odaklanması gerektiği savunuldu. En büyük eksikliğin ise geliştirilen prototipleri üretim hatlarına taşıyacak bütüncül bir program ve garantili siparişler olduğu belirtildi.

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