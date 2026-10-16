Murat Alan’dan Cumhuriyet yazarına sert tepki: “Söz, Ekrem’in savunmasını ben yayınlayacağım!”

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, köşe yazısında Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller’in Tele1 ve Halk TV hakkındaki değerlendirmelerini mercek altına aldı.

Güller’in Tele1’e yönelik işlemleri Abdullah Öcalan’ın, Halk TV’ye yönelik süreci ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanallardan “rahatsız olmasıyla” ilişkilendiren ifadelerine tepki gösteren Alan, söz konusu süreçlerin resmi soruşturma ve karar gerekçelerinin göz ardı edildiğini yazdı.

“OLAYLARDAN KOMPLO ZİNCİRİ ÜRETMEK GAZETECİLİK DEĞİLDİR”

Alan, Tele1'e uygulanan yaptırım ile kanalın bağlı olduğu şirkete kayyım atanmasının farklı hukuki süreçlere dayandığını hatırlatarak, bunların Öcalan'ın rahatsızlığı üzerinden açıklanamayacağını ifade etti.

Halk TV hakkındaki soruşturmaya da değinen Alan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

“EKREM’İN SAVUNMASINI BEN YAYINLAYACAĞIM”

Güller'in, İmamoğlu'nun savunmasına başlayacağı gün Halk TV'deki canlı yayının durdurulduğu yönündeki sözlerine de cevap veren Alan, Cumhuriyet gazetesinin yayın yapmasının önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

Alan, İmamoğlu'nun hakkındaki suçlamalara tek tek cevap vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sizin ağzınız bantlanırsa söz veriyorum ben yayınlayacağım o savunmayı noktası virgülüne dokunmadan.”

Yazısında gazetecilik mesleğindeki eğitim tartışmasına da giren Murat Alan, her yıl iletişim fakültelerinden binlerce gencin mezun olduğunu ancak farklı alanlardan mezun kişilerin gazetecilik yapabildiğini belirterek önemli bilgileri okuyucuları ile paylaştı.

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