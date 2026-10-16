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İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

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İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

İsveç'te yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra memleketlerine dönen emekli çift, Çorum'un bir köyünde başlattıkları girişimle dikkat çekti. Sosyal medyada tanınan işletme, yaz aylarında günde 300 kişiyi ağırlarken farklı illerde açılan şubelerle büyümeye devam ediyor.

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Foto - İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

İsveç'te yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak Türkiye'ye dönen Mustafa ve Döndü Aydın çifti, Çorum'un Çetmi köyünde açtıkları pizzacıyla ilgi görüyor. Sosyal medyada popüler hale gelen işletme, Türkiye'nin birçok ilinden müşterileri ağırlıyor.

#2
Foto - İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile burada yaklaşık 40 yıl restoran işletti. Yurt dışında yaşadıkları dönemde Türkiye ile bağlarını koparmayan ve her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekliliklerinin ardından 2017'de Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

#3
Foto - İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

HOBİ İÇİN YAPTIRDIĞI FIRIN, İŞLETMESİNİN TEMELİ OLDU Mustafa Aydın, köydeki evinin bahçesine başlangıçta hobi amacıyla bir fırın yaptırdı. Misafirlerine burada hazırladığı pizzaları ikram eden Aydın, ürünlerin beğenilmesi üzerine eşiyle birlikte pizzacı açmaya karar verdi. Yeğeninin de restoran açma önerisiyle bu fikir işletmeye dönüştü.

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Foto - İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Girişimin başlangıçta şakayla karışık hayata geçirildiğini anlatan Mustafa Aydın, kendi mesleği olduğu için restoran açma fikrine sıcak baktığını belirtti. İşletmenin zamanla büyüdüğünü ve yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Aydın, Ankara, Samsun ve Kastamonu başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden müşterilerin geldiğini ifade etti. Sosyal medyada tanınmasıyla müşteri kitlesi genişleyen işletme, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Aydın çifti, pizzacıyı her yıl mayıs ayında açıyor ve genellikle ekim ayında kapatıyor. İşletme kış aylarında faaliyet göstermiyor.

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Foto - İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

TAM BUĞDAY UNU KULLANIYOR, BAHARATLARINI İSVEÇ'TEN GETİRİYOR Türkiye'yi çok sevdiği için emekli olduktan sonra ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Aydın, hazırladığı pizzaların farklı özellikleriyle ilgi gördüğünü söyledi. Pizzalarında tam buğday unu kullandığını anlatan Aydın, baharatlarını İsveç'ten getirdiğini, sosunu ise başka bir yerden temin ettiğini belirtti. Kaliteye verdiği önemi vurgulayan Aydın, doğduğu günden beri kalite anlayışını ön planda tuttuğunu ve işletmesinde kullandığı bütün malzemelerin kaliteli olmasına dikkat ettiğini dile getirdi. Yaz döneminde bazı günler 300 kişinin işletmeye geldiğini aktaran Aydın, gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. İSTANBUL'DA 2, ANTALYA'DA 1 ŞUBE AÇTI Çetmi köyünde başlayan girişimini başka şehirlere de taşıyan Mustafa Aydın, köydeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da ise 1 şube açtıklarını açıkladı. Mersin'de de yeni bir şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

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