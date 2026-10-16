İsveç'ten Çorum'a kesin dönüş yaptı: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

TAM BUĞDAY UNU KULLANIYOR, BAHARATLARINI İSVEÇ'TEN GETİRİYOR Türkiye'yi çok sevdiği için emekli olduktan sonra ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Aydın, hazırladığı pizzaların farklı özellikleriyle ilgi gördüğünü söyledi. Pizzalarında tam buğday unu kullandığını anlatan Aydın, baharatlarını İsveç'ten getirdiğini, sosunu ise başka bir yerden temin ettiğini belirtti. Kaliteye verdiği önemi vurgulayan Aydın, doğduğu günden beri kalite anlayışını ön planda tuttuğunu ve işletmesinde kullandığı bütün malzemelerin kaliteli olmasına dikkat ettiğini dile getirdi. Yaz döneminde bazı günler 300 kişinin işletmeye geldiğini aktaran Aydın, gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. İSTANBUL'DA 2, ANTALYA'DA 1 ŞUBE AÇTI Çetmi köyünde başlayan girişimini başka şehirlere de taşıyan Mustafa Aydın, köydeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da ise 1 şube açtıklarını açıkladı. Mersin'de de yeni bir şube açmak üzere olduklarını ifade etti.