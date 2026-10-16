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Dolar ve euro yükselişte

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Dolar ve euro yükselişte

Serbest piyasanın kalbi İstanbul'da tabelalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncellendi.

#1
Foto - Dolar ve euro yükselişte

Doların güne 49,5250 liradan alış, 49,5270 liradan satış fiyatıyla başladığı kaydedildi. Dünkü kapanışta 49,4180 lira seviyesinden işlem gören Amerikan para biriminin, dünkü zirvesini kolayca aştığına dikkat çekildi.

#2
Foto - Dolar ve euro yükselişte

Euroda Kritik Tırmanış Avrupa para biriminde de tablo farksızdı.

#3
Foto - Dolar ve euro yükselişte

Dün günü 55,5590 lira satış fiyatıyla tamamlayan euronun, yeni işlem gününe 55,6220 liradan alışla girdiği aktarıldı. Güncel satış fiyatının ise 55,6240 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

#4
Foto - Dolar ve euro yükselişte

Küresel gelişmelerin de etkisiyle yönünü tamamen yukarı çeviren kurlardaki bu yükseliş trendi, piyasaları tedirgin etmeyi sürdürüyor.

#5
Foto - Dolar ve euro yükselişte

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