Dolar ve euro yükselişte
Serbest piyasanın kalbi İstanbul'da tabelalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncellendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Serbest piyasanın kalbi İstanbul'da tabelalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncellendi.
Doların güne 49,5250 liradan alış, 49,5270 liradan satış fiyatıyla başladığı kaydedildi. Dünkü kapanışta 49,4180 lira seviyesinden işlem gören Amerikan para biriminin, dünkü zirvesini kolayca aştığına dikkat çekildi.
Euroda Kritik Tırmanış Avrupa para biriminde de tablo farksızdı.
Dün günü 55,5590 lira satış fiyatıyla tamamlayan euronun, yeni işlem gününe 55,6220 liradan alışla girdiği aktarıldı. Güncel satış fiyatının ise 55,6240 lira olarak belirlendiği ifade edildi.
Küresel gelişmelerin de etkisiyle yönünü tamamen yukarı çeviren kurlardaki bu yükseliş trendi, piyasaları tedirgin etmeyi sürdürüyor.
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