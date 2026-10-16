Prof. Dr. Tommaso Ismaelli duyurdu: 400 taş blokla eski günlerine dönecek! Restorasyon konusu ele alındı

"Yalnızca bir restorasyon projesi değil, uluslararası bir araştırma süreci" Çalışmalara katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden arkeolog Tommaso Ismaelli, AA muhabirine, Tripolis'teki çalışmanın yalnızca bir restorasyon projesi olmadığını, farklı bilimsel yöntem ve teknolojilerin bir araya getirildiği uluslararası bir araştırma süreci yürüttüklerini söyledi. Türk ve İtalyan arkeologların kazı evinde birlikte yaşayıp çalıştığını belirten Ismaelli, "Aynı ekip, beraber yaşıyoruz, beraber çalışıyoruz. Türk kazı evinde yaşıyoruz ve aile gibi." dedi. Ismaelli, Tripolis'in özellikle Bizans döneminde önemli bir kent olduğunu dile getirerek, bu nedenle çalışmaların önem taşıdığını anlattı. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan yapıların, heykellerin ve diğer eserlerin korunma durumlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Ismaelli, anıtsal çeşmenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir proje hazırlayacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Ismaelli, 400 bloğun yerine konulmasıyla antik yapının mimari özelliklerinin daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, çalışmaların sonunda ziyaretçilere sunulmasının amaçlandığını söyledi.