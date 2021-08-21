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“Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Gündem “Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Gündem

“Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, yemek masasında tartıştığı annesi bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 22:14:00 -
“Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Tuzla Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Emre D.(30) evde yemek yediği sırada annesi Gülten D.(61) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Emre D. eline geçirdiği bıçakla, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Evden gelen sesleri işiten komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gülten D.'nin vefat ettiğini belirledi.

Polis, Emre D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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