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Medya

Topluma dinamit döşediği yetmedi! Acun hız kesmiyor

Yurtdışı kaynaklı ahlak dışı programlarıyla kasasını dolduran ahlaksız programların yapımcısı Acun Ilıcalı, şimdi de Netflix benzeri bir yayın platformu kurmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:39:00 -
Topluma dinamit döşediği yetmedi! Acun hız kesmiyor

Yurtdışından aldığı ahlaksız programlarla Türk halkına kötü örnekler sergileyen programların yapımcısı Acun Ilıcalı'nın yine ahlaksız yayınlarıyla bilinen Netflix benzeri bir platform için çalışma başlattığı iddia edildi.

Kurumlarla masaya oturdu

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, toplum ahlakını bozacak yayınlarla milyon liralar kazanan Ilıcalı, platformun kurulumu için resmi temaslara başlayarak bazı kurumlarla masaya oturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da resmi başvuru yaptığı öne sürülen platform için Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda şirket kurarak yapılanmaya gideceği öğrenildi.

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Yorumlar

abdurrahman pakdil

ahlaksız dediğiniz adam depremde, virüs zamanında ahlaklı siyasetçilerimizden daha çok para topladı. vergisini veriyormu veriyor.
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Mikail okuroğlu

Sadece sorumlu acun mu seyreseyreden sorunlu deyilmi yetkili yetkililere de düşer..
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