Toplum, ‘sapkınlık’ dayatmasına karşı

Harun Sekmen İstanbul

Küresel şer çeteleri eliyle toplumumuza dayatılmak istenen eşcinsel sapkınlığa aziz milletimizin prim vermediği ortaya çıktı. Eşcinselliğin normalleştirilmesi adına büyük bir ahlaki bombardımana maruz kalan ülkemiz insanının yüzde 78’inin LGBTİ’li ahlaksızlardan nefret ettiği bildirildi.

Milletimiz geçit vermedi

Aziz ve yüce Müslüman Türk milletinin aile mefhumunu yerle bir etmek isteyen LGBTİ’li sapkınlara iman zırhıyla kuşanmış milletimiz geçit vermiyor. Dört koldan ülkemize saldıran ve ahlaksız fiillerini toplumumuza dayatmak için her türlü provokatif faaliyeti gerçekleştiren homolar, halkımız tarafından kabul görmüyor. İnsan fıtratına aykırı bir duruş sergileyen sapkınların toplumumuz nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu’nun hazırladığı raporun istatistikleri gün yüzüne çıkarıyor. Netflix gibi dijital platformlar başta olmak sosyal medya üzerinden büyük bir propaganda yürüten ve AB ülkelerinin desteğini de arkasına alan sapkınların bütün çabaları boşa çıkıyor. Hollanda tarafından yapılan araştırmaya göre halkımızın yüzde 78’i eşcinselliği hiçbir şekilde doğru bulmuyor ve kabullenmiyor.

Ahlâksızlar istenmiyor

Türkiye’deki bir avuç sapkının en büyük destekçi ülkesi konumundaki Hollanda eliyle ortaya çıkan gerçek bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Raporda katılımcılara yöneltilen “Eşcinsel komşu ister misiniz?” sorusuna kutlu milletimizin yüzde 85’i ‘hayır’ cevabını veriyor. Bu rakam, eşcinsel ahlaksızlığın ülkemizde istenmediğinin en çarpıcı verisi oldu. Halkımızın tamamına yakının LGBTİ’li homolara karşı mesafeli olduğu bilimsel verilerle ispatlayan rapor, ülkemize karşı yürütülen algı operasyonunun da boşa çıktığını kanıtladı.

Yok sayılıyorlar

7 kişiden 6’sının net bir şekilde eşcinsel sapkınlığı lanetlediğini gözler önüne seren rapor, Türk milletinin ahlaki değerlerine sahip çıktığının da bir başka ispatı oldu. Her türlü dayatmayı ve normalleştirme çabalarının elinin tersiyle iten milletimiz, sapkınlara geçit vermeyeceğini de gözler önüne serdi. Yüce Allah’ın haram kıldığı bir fiili işlemekten zerrece imtina etmeyen sapkınlar güruhunun bu millet nezdinde hiçbir karşılıkları olmayacağı da bir kez daha tescillendi.