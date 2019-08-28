Toplum gönüllüsü gençler ‘5. Nazım Hikmet Yaz Kampı’nda buluşuyor

Kartal Belediyesi, Adalar Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Nazım Hikmet’in edebi mirasçısı Gündüz Vassaf işbirliği ile düzenlenen ‘5. Nazım Hikmet Yaz Kampı’, Büyükada’da yer alan Ada Kartal Tesisleri’nde başlıyor.

28 Ağustos - 7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden seçilen 20 Toplum Gönüllüsü genç yer alacak. Gençler kamp süresince; sözlü tarih çalışması, yerel yurttaşlık, medya okuryazarlığı gibi çeşitli atölyelere katılacak.

Yerel yurttaşlık-kent yurttaşlığı, Nazım Hikmet ve edebiyattan akrabası sayılan yabancı yazarlar ile sözlü tarih konuları ‘5. Nazım Hikmet Yaz Kampı’nın ana temasını oluşturuyor. Gençlerin yaşadıkları çevreyle uyumlu, onu değiştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik etkinliklerin içinde yer almaları için teşvik edilmeleri, Adalar örneğinde gençlere yönelik hizmet ve etkinliklerin değerlendirilerek geliştirilmesi, kültürler arası diyalog, karşılıklı anlayış, kent, çevre, ekoloji, iklim, ayrımcılık, evrensel değerler konularında gençlerde farkındalık oluşturmak, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacını taşıyan kampta, gerçekleştirilecek atölyelerle gençlerin çevrelerine, dünyaya yenilikçi bakışlarla katkıda bulunmaları için beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Nazım Hikmet Yaz Kampı’nın bu yılki programında yer alan konu başlıkları ve atölye uygulayıcıları şu şekilde:

- Edebiyat Atölyeleri / Gündüz Vassaf, Sibel Oral, Nilay Özer, Haluk Oral

- Sözlü Tarih / Gülay Kayacan

- Yerel Yurttaşlık / İnan İzci

- Aktif Kent Yurttaşlığı / Elif Sıla Aşık

- Medya Okur Yazarlığı / Yıldız Tar

- Fanzin Sunum ve Atölyeleri / Deniz Beşer, Serkan Üstündağ

- Murat Germen / Antroposen’de Ne Yapmalı

Bunun yanında aşağıda yer alan STK temsilcileri de gençlere sosyal girişimcilik ve gönüllülük ile ilgili deneyimlerini aktaracak:

- Çocuklara Özgürlük Vakfı / Av. Selmin Cansu Demir

- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı / Şengül Akçar

- Winpeace / Jenny Sertel

- Toplum Gönüllüleri Vakfı / İbrahim Betil

- Uluslararası Af Örgütü / Sena Ruhat Akşener

Gelecek yıllarda farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla uluslararası platforma taşınması planlanan Nazım Hikmet Yaz Kampı’nın bu yılki programında Adalar ve İstanbul gezileri, spor etkinlikleri ve gençlerin kendilerinin hazırlayacakları ve yeteneklerini sergileyecekleri eğlence faaliyetleri de yer alıyor.