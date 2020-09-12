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Gündem Toplu taşımada kurallara uyulmuyor
Gündem

Toplu taşımada kurallara uyulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceği duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:14:00 -
Toplu taşımada kurallara uyulmuyor

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Salgına karşı tedbirler kapsamında alınan karar sonrası düzenlemeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Ancak, Kovid-19’a karşı mesafe, hijyen ve maske kuralı ile tedbir alınırken, Ankara’da vatandaşların en yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, mesafe ve ayakta yolcu almama kuralına uyulmuyor. Araç şoförleri, kazanamadıklarından dolayı yolcu aldıklarını söylerken, vatandaşlar da işe gitmek için araçlar dolu olsa da mecbur binmek zorunda olduklarını belirtiyor. Bazı vatandaşlar da otobüs sefer saatlerinin seyrek olduğunu belirterek, sefer sayılarının artırılmasını istiyor.

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