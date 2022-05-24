Toplu taşımada her saat maske kavgası yaşanıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle tüm sağlık kuruluşları, hastane gibi sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske takma zorunluluğunun devam ettiğini duyurdu. Ancak birçok vatandaş bu duyurunun ardından toplu taşımada ısrarla maske kuralına uymamaya başladı.

Bu sebeple birçok kentte hemen hemen her saat başı tekme tokat maske kavgası yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli ise vaka sayılarının 3 gün bolunca binin altında çıkmasa bile bir açıklama yapılarak artık tartışmaların sonlandırılması çağrısı yaptı.