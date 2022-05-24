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Gündem Toplu taşımada her saat maske kavgası yaşanıyor
Gündem

Toplu taşımada her saat maske kavgası yaşanıyor

Türkiye’de genelinde HES kodu sorgulamasının ve negatif PCR testi sonucu istenmesi uygulamasına Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla son verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 10:22:00 -
Toplu taşımada her saat maske kavgası yaşanıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle tüm sağlık kuruluşları, hastane gibi sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske takma zorunluluğunun devam ettiğini duyurdu. Ancak birçok vatandaş bu duyurunun ardından toplu taşımada ısrarla maske kuralına uymamaya başladı.

Bu sebeple birçok kentte hemen hemen her saat başı tekme tokat maske kavgası yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli ise vaka sayılarının 3 gün bolunca binin altında çıkmasa bile bir açıklama yapılarak artık tartışmaların sonlandırılması çağrısı yaptı.

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