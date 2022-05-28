Koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanımı zorunluluğu devam ediyor. Vaka sayısının binin altına inmesi durumunda maske yasağıyla ilgili yeni bir karar alınacak. Bu sebeple vaka sayısının kaç olduğu yakından araştırılıyor.

Toplu taşıma maske yasağı ne zaman son? Bugün kaç korona vakası var 28 Mayıs Cumartesi

Son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Geçtiğimiz hafta vaka sayısı üst üste iki gün binin altında gelmiş üçüncü gün de rakamın 1000’in altında gelmesi durumunda maske yasağının kaldırılacağın sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Ancak üçüncü gün vaka sayısı binin üzerine çıktı. Böylelikle maske yasağı kaldırılmadı. Önümüzdeki günlerde toplu taşıma araçlarına yönelik maske kararı değişirse haberlerimizde yer vereceğiz.