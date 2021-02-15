Toplu taşıma kaç yaşına yasak? 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca 15 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere koronavirüs salgınına yönelik bir tedbir alınmıştı. İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımı engellenti.

Toplu taşımaya binme yasağı kalktı mı?

İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma yasağında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile yasak bundan sonra 12 yaş altına uygulanacak. İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.