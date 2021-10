‘Toplu Sözleşme İkramiyesinden mahrum olmayın’ çağrısı

YENİ AKİT ANKARA

Semih Durmuş, “6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası önemli kazanımlara imza attık. Bu kazanımlardan biri de toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılmasıdır. Bu kazanım, örgütlü mücadeleyi daha da anlamlı kılan, sendikalı olmayı teşvik eden değerli bir kazanımdır. Üstelik bu ikramiye her 6 ayda bir artacak ve 2023 yılında 500 TL’yi bulacak. Gerek Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen olarak, bunun için öteden beri çok yönlü bir mücadele verdik. Nihayet hedefimize ulaştık. Artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi. Bu kazanım sayesinde, Sağlık-Sen’e üye olan sağlık çalışanlarının ücretlerine yılda 1600 TL ek gelir yansıyacak. Biz her sağlık çalışanının bu haktan yararlanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyeleri 3’er ay arayla ödeniyor. İlk ödeme Ocak ayında yapılacak. O yüzden Ocak, Şubat ve Mart aylarını içeren 400 TL’lik bu ikramiyeden yararlanabilmek için herhangi bir sendikaya üye olmayan çalışanların Ocak 2022’den önce sendikamıza üye olması gerekiyor. Ancak herhangi bir sendikaya üye olanlar bu haktan yararlanamıyorlar. Bu haktan yararlanabilmek için üye olunacak sendikanın, hizmet kolundaki toplam çalışan sayısının yüzde 1’inden fazla üyeye sahip olması gerekiyor. Hali hazırda bu durumda olup da yani Sağlık-Sen dışında herhangi bir sendikaya üye olanlar, en son 15 Aralık’a kadar bize üye olmalılar” diye konuştu.



Durmuş, “Geç kalırlarsa 2022’nin ilk üç ayı için verilecek 400 TL’yi alamazlar. Herhangi bir sendikaya üye olmayanlar için geçerli tarih ise 31 Aralık’tır. Sendika üyesi olmayanlar o tarihe kadar bize üye oldukları takdirde 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi kazanacaklar. Sağlık-Sen olarak 250 bini aşan üye sayısı ile tek yetkili sendika biziz. Kapımız tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına açık. Sendikal kazanımların yegane adresi Sağlık-Sen’dir. Toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye yükselmesini sağlayan da biziz. O nedenle herkesin sendikamıza üye olmasını istemek, en doğal hakkımız. Sağlık çalışanlarının hak mahrumiyeti yaşamalarını istemiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının refah ve huzuru için gece gündüz mücadele ediyoruz. Sendikal mücadelemizi yeni üyelerimizle daha da güçlendirmek ve daha nice kazanımlar elde etmek istiyoruz. Daha çok üye ile sesimiz daha gür çıksın istiyoruz. Hep birlikte güçlü yarınlara ilerlemek için sağlık emekçilerine bir an önce ‘Sağlık-Sen’li olun’ çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.