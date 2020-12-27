"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

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Daha önce pandemide "toplu mezarların yetersiz olacağı" şeklinde açıklamalarda bulunarak halkı galeyana getirmeye çalışan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yine ortaya çıktı. Fox TV'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yeni bir provokasyona imza attı.

"Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere giremeyecekler, kurallar koyacağız"

Aşı yaptıracak ve yaptırmayacaklar arasından kışkırtan açıklamalarda bulunan Bingür Sönmez, kuralları kendilerinin koyacağını ima ederek ahkam kesti ve "Ben aşı yaptırmam diyenler vatan haini! Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekler. Okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkmanın kuralları var, aşıda da kurallar koyacağız. Resmi daireler giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka bir çare yok." ifadelerini kullandı.

Provokasyona birçok kesimden büyük tepki

Sönmez'in açıklamalarının ardından birçok kesimden büyük tepki geldi. Sönmez'in provokatif açıklamalarına tepki gösteren vatandaşların "#haddinibilbingursonmez" etiketi, Twitter'da Türkiye gündemine yerleşirken on binlerce tweet atıldı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Savcılığın harekete geçmesi bekleniyor

İki tarafı kışkırtarak birbirlerine düşman etme çabasına girişen Sönmez'in bu provokasyonuna yönelik vatandaşlardan savcılığa çağrıda yapılıyor.

Savcılığın, Sönmez'e yönelik "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir bölümünü aşağılama" suçları nedeniyle harekete geçmesi bekleniyor.

Peki kim bu Prof. Dr. Bingür Sönmez?

Fatih Altaylı'nın kulağına üfledi, hükümeti hedef aldı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz haftalardaki köşe yazsısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'ölüm sayılarını gizlemekle' itham ederek, bir mektup yayınlamıştı. Bakan Koca daha önce defalarca açıklamış olmasına rağmen ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden anlatmak durumunda kalarak Altaylı'ya, "Öncelikle araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında da durmalıdır." cevabını verdi. Altaylı, Bakan Koca'nın cevabından sonra kaynağını açıklayarak, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof. Dr. Bingür Sönmez’dir." dedi.

Pandemi nedeniyle Müslümanları itham etti

Fatih Altaylı'nın 'tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof.' diyerek güzellediği Bingür Sönmez, sürecin en başından bu güne kadar 'felaket tellalığı'na soyunarak halka korku pompalayanlardan birisi oldu. Prof. Sönmez, 28 Mart günü yaptığı açıklamasında, 'Büyük bir felakete gidiyoruz' ifadelerini kullanarak hastalığı yaymak konusunda umrecileri suçlamıştı: "Ama biz umreden dönenleri kontrol etmedik. Oralara gittiler ve hastalığı yaydılar"

"Toplu mezarlar bile yetmeyecek"

Her seferinde Fatih Altaylı'ya konuşarak topluma korku pompalayan ve satır aralarında da Müslümanları hedef alan Prof. Sönmez, 8 Nisan'da, "Dikkatli olmazsak toplu mezarlar da yetmez." demiş ve mübarek Ramazan ayı üzerinden Müslümanları şöyle hedef almıştı: "Fatih bey, Ramazan geliyor. Tüm uyarılara rağmen toplu iftar yapmak isteyenler, teravih namazı organize etmek isteyenler, bunu gizlice de olsa yapmaya kalkışanlar olacaktır. Onlara karşı çok dikkatli olmamız gerekir." Prof. Sönmez bu açıklamasında da umrecileri hedef göstererek şunları söylemişti: "Koca koca bilim insanları konuşuyor ama bizde patlamaya neden olan unsurlardan birinin umreciler olduğunu söylemeye kimse cesaret edemiyor."

"Hastaneler yüzde yüz oranında doldu" yalanı

Prof. Sönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın defalarca açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı yüzdelerine aldırış etmeden, 1 Aralık tarihinde şu ifadelerle halkı kışkırtma çabalarına devam etti: "Corona için tahsis edilmiş servis ve yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında hemen her hastanede doluluğun yüzde 100 olduğu görülecektir. Bu da durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır."

'Mason' olduğu iddiasını yalanlamadı

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir listede adı geçen Sönmez'in "mason" olduğuna yönelik iddialar da dikkat çekiyor. 14 yıl önce yayınlanan 'mason listesi'nde adı geçen Sönmez, bu iddia karşısında herhangi bir yalanlamada ise bulunmadığı görüldü.