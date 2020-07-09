Toplu katliamlar gerçekleştiren Hafter'in bu kez "insan fırını" ortaya çıktı

Libya’da Fransa ve BAE’nin desteklediği darbeci Hafter yine vahşet ile gündemde. Daha önce Hafter’den temizlenen bölgelerde 11 toplu mezar bulan hükümet, bu kez “işkence zindanları”yla karşılaştı. Bir insanın oturabileceği yükseklikte olan hücreler, üst taraflarında ateş yakıldığı için “insan fırını” olarak nitelendiriliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Libya’nın Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milislere ait işkence zindanları ortaya çıktı. Trablus merkezli “February” televizyonu, Terhune’de Hafter milisleri tarafından kullanılan, muhaliflerin hapsedildiği, bir insanın sadece oturabileceği yükseklikte ve demir kapılarla tahkim edilmiş zindanların görüntülerini yayınladı. Zindanların “insan fırınları” olarak isimlendirildiği haberde, bu hücrelerin üst taraflarında ateş yakılarak içerideki tutsaklara sıcağa maruz bırakılmak suretiyle işkence edildiği aktarıldı. Söz konusu zindanların Hafter milislerine bağlı Kani kabilesi mensubu teröristlere ait olduğuna işaret edilen haberde, Libya halkının görüntüleri “dehşetle izlediği ve tepki gösterdiği” ifade edildi.

"Hafter'in zindanları Hitler’in toplama kampları gibi"

Bulunan işkencehanelerin, Hafter’in kabarık savaş suçları dosyasına yeni bir sayfa daha eklediği belirtildi. Libyalı sosyal medya kullanıcıları da görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Hafter’in zindanlarını Hitlerin Yahudiler için oluşturduğu “toplama kamplarına” benzetirken, bir diğeri de Hafter milislerinin yaptığını “holokost” olarak nitelendirdi.

Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar

Geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Hafter’e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını açıkladı. Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, “Libya’da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir” sözlerini kullanmıştı.

"Destekçisi BAE'den örnek aldı"

Öte yandan Hafter’in Terhune kentinde ortaya çıkarılan “İşkence Zindanları”nı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’de kurduğu gizli hapishanelerden örnek almış olabileceği üzerinde duruluyor. İngiliz Channel 4 televizyonunun Aralık 2018 tarihli haberinde, BAE’nin başta Aden kenti olmak üzere Yemen’deki gizli hapishanelerinde işkence ve tecavüzün yaygın olduğu öne sürülmüştü.

Onlarca kişi mayınlara kurban gitti

Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan da önceki gün yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndereceği bildirilmişti. Birleşmiş Milletler, Hafter milislerinin Trablus’un güneyine döşediği mayınlar nedeniyle 138 ölü ve yaralı bulunduğunu açıklamıştı. Libya ordusu 5 Haziran’da Terhune’yi Hafter milislerinden temizleyerek kentte kontrolü sağlamıştı.