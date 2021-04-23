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Ekonomi Toplu iş sözleşmesi ne zaman? Memur işçi toplu iş sözleşmesi zam oranları
Ekonomi

Toplu iş sözleşmesi ne zaman? Memur işçi toplu iş sözleşmesi zam oranları

Memur toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? sorusu kamuda çalışa binlerce memur tarafından merak ediliyor. 700 binden fazla işçinin iki yıllık ücret zamları ile 3 milyon memurun maaş zamları için geri sayım sürüyor. Ücret zammı Türk-İş ile hükümet arasında imzalanacak olan 'Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü' ile belli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:36:00 - 2021-04-23 14:37:20
Toplu iş sözleşmesi ne zaman? Memur işçi toplu iş sözleşmesi zam oranları

Kamuda çalışan memurlar için de bu yıl ağustos ayında 2022-2023 yıllarındaki maaş artışlarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi yapılacak. Memur sendikaları konfederasyonları son iki yıl artan hayat pahalılığı nedeniyle daha yılın başında ilave maaş artışı talebinde bulunmuşlardı. Tabandan gelen baskıyla karşı karşıya bulunan sendikaların ağustos ayında yüksek maaş artışı için sıkı bir pazarlık yürütmesi bekleniyor. Bu iki toplu iş sözleşmesi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin için zorlu bir sınav anlamına geliyor.

Türk-İş ile hükümet arasındaki görüşmelerin nisan ayında başlaması, mayıs ya da haziran gibi imzalanması bekleniyor. Ağustos'ta 3 milyonun üzerinde memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin maaş zamları için memur konfederasyonları hükümet ile masaya oturacak. Görüşmeler bir ay sürecek. Ağustos sonunda ya anlaşma olacak ya da son sözleşmede olduğu gibi kararı yine hakem kurulu verecek. Hakem kurulu kararıyla memur ve memur emeklisi bu yıl için yüzde 3+3 zam alabildi. Ağustostaki görüşmelerde memur konfederasyonları öncelikle oluşan kayıpların telafi edilmesini talep edecek.

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