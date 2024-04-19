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Siyaset Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok
Siyaset

Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:12:00 - 2024-04-19 17:16:14
Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok

"Demokrasi", "özgür düşünce" naraları atanlar, farklı sesleri susturmak için operasyona başladı. Emanetçi başkan Özgür Özel yönetimindeki CHP’de muhalifleri topluca ihraç edecek.

CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan genelgede parti içindeki muhaliflerin ihracına başlanacağı bildirildi.

31 Mart seçimlerinde parti aleyhine çalıştığı iddia edilen CHP'li üyelerin toplu ihracı için çalışmalara başlandı.

İşte 'özgürlük' naraları atanların gerçek yüzü!

Genelgeyle emanetçi Özgür Özel'e muhalif bir çok ismin partiden kesin ihraç edilmesi bekleniyor.

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