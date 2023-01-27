Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı

Altılı masa muhalifleri bile çıldırttı. Aylardır toplanıp hiçbir karar alamayan, birbirleriyle bile anlaşamayıp ortak ülkeyi yönetmeye kalkan altılı masa, 11. toplantıdan yine aday çıkaramadı.

Yemek yiyip dağılan 6 parti genel başkanı, yapa yapa, “Erdoğan’ın adaylığını tanımıyoruz” açıklaması yaptı. Bu saçmalık, sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

Ayrıca halen aday duyuramayan muhaliflerin pasifliği Sözcü gazetesini bile çıldırttı.

Sözcü bugün manşetinden altılı masaya isyan etti. Manşette, “Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur” denildi.