  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı
Medya

Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı

Memleket muhaliflerinin 'Sözcü'sü, altılı masanın halen aday çıkaramamasıyla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 13:14:00 -
Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı

Altılı masa muhalifleri bile çıldırttı. Aylardır toplanıp hiçbir karar alamayan, birbirleriyle bile anlaşamayıp ortak ülkeyi yönetmeye kalkan altılı masa, 11. toplantıdan yine aday çıkaramadı.

Yemek yiyip dağılan 6 parti genel başkanı, yapa yapa, “Erdoğan’ın adaylığını tanımıyoruz” açıklaması yaptı. Bu saçmalık, sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

Ayrıca halen aday duyuramayan muhaliflerin pasifliği Sözcü gazetesini bile çıldırttı.

Sözcü bugün manşetinden altılı masaya isyan etti. Manşette, “Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur” denildi.

6'lı masada 9 saatlik toplantı! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
6'lı masada 9 saatlik toplantı! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Siyaset

6'lı masada 9 saatlik toplantı! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı
AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı

Siyaset

AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı

O istifa gündeme bomba gibi düştü! Altılı masa dağılıyor mu?
O istifa gündeme bomba gibi düştü! Altılı masa dağılıyor mu?

Medya

O istifa gündeme bomba gibi düştü! Altılı masa dağılıyor mu?

Altılı masada
Altılı masada "Sen git torun bak" krizi! Olay sözler

Medya

Altılı masada "Sen git torun bak" krizi! Olay sözler

Altılı masadakiler eşekten düşmüşe dönecek! Öyle böyle değil
Altılı masadakiler eşekten düşmüşe dönecek! Öyle böyle değil

Medya

Altılı masadakiler eşekten düşmüşe dönecek! Öyle böyle değil

Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!
Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

Gündem

Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23