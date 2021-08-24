Toplantı sonrası Vali Yerlikaya duyurdu! ‘Yüz yüze eğitimde en büyük önceliğimiz…’

Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken Türkiye’de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca aile yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merakla bekliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların açılması için yapılan çalışmalar için İstanbul İlçe Milli Eğitim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Yerlikaya sosyal medyadan konuya ilişkin şöyle paylaşım yaptı:

"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul İl ve 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitimde aşı en büyük önceliğimiz. Koronavirüs geleceğimizi bizden alamayacak. Ders zilini özledik"