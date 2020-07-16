Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azalarak 895 bin 122 ton oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.



Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 2 azalışla 895 bin 122 ton oldu. Bu oran ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 149 bin 389 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12,5 artarak 719 bin 353 ton olarak kayıtlara geçti.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 82 bin 341 ton, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 442 bin 913 ton oldu.



Mayısta geçen yılın aynı ayına göre tereyağı üretimi yüzde 18, yağsız süt tozu yüzde 17,1, kaymak üretimi yüzde 17, inek peyniri üretimi yüzde 4,5 artış kaydederken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 1,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 43,5 azaldı.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 9,6, tereyağı üretimi yüzde 7,4, inek peyniri yüzde 6,7, kaymak üretimi yüzde 1,6 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,3, yağsız süt tozu yüzde 6,4 ve ayran üretimi yüzde 22 azalış gösterdi.

