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Gündem Toplamaya gittiği mantar sonu oldu
Gündem

Toplamaya gittiği mantar sonu oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-24 19:43:00 -
Toplamaya gittiği mantar sonu oldu

Tokat'ta mantar toplamak için evden ayrılan 67 yaşındaki Nihat Şahin isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ta yaşayan Nihat Şahin (67) isimli vatandaş geçtiğimiz gün "mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Şahin'den akşam saatlerine kadar haber alınamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Tekneli köyü kırsal alanda, aracının hemen yanında, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Nihat Şahin'in cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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