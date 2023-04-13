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Teknoloji Toplam e-imza imza sayısı belli oldu
Teknoloji

Toplam e-imza imza sayısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 21:17:00 -
Toplam e-imza imza sayısı belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2022 yılı son çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 6,4 milyona, mobil imza sayısı ise 860 bine ulaştı. Toplamda 7,2 milyon elektronik sertifika oluşturuldu.

BTK, 2022 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen elektronik imza sayısı 6 milyon 409 bin 516’ya yükseldi. Mobil imza sayısı ise 860 bin 500’e ulaştı. Toplamda 7,2 milyon elektronik sertifika oluşturuldu. 2022 yılının üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 4,3 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 3,2 yükseliş gerçekleşti. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Kamudan özele, bireyden işletmeye

2005 yılında e-imza kanununun yürürlüğe girmesiyle başlayan e-dönüşüm süreciyle ıslak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azalttıklarına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “E-imza artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine kadar tüm işlemlerde kullanılıyor. BTK verileri sağladığı tasarruf, kolaylık ve hız gibi avantajlarla her geçen gün daha fazla kişinin e-imza ve mobil imza kullandığını gösteriyor.” dedi.

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