Toplam 8 gollü maçta kazanan yok
Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Udinese'yle 4-4 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, evinde Udinese'yi ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç büyük heyecana sahne olurken mücadelede takımlar sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.
Tolgay Arslan takımına 1 puanı getirdi
Heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada Lazio'nun gollerini 34. dakikada Immobile, 51. dakikada Pedro, 56. dakikada Savic ve 79. dakikada Acerbi kaydetti.
Udinese'nin golleri ise 17. ve 32. dakikalarda Beto, 44. dakikada Molina ve 90+10. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi
3 kırmızı kart
Udineseli futbolculardan Molina, maçın 69. dakikasında; Walace ise 90+10. dakikada kırmızı kart gördü. Laziolu Patric ise 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Lazio, galibiyet hasretini 3 maça çıkararak 22 puana yükseldi. Udinese ise puanını 15'e çıkardı.