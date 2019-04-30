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Topladıkları çöplerden sanat eseri yaptılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, lise öğrencileri, "Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım" adlı projeyle, basit çöp artıklarından oluşturdukları tabloların sergisini açtı.

30 Nisan 2019 Salı 10:28
Topladıkları çöplerden sanat eseri yaptılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, lise öğrencileri, "Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım" adlı projeyle, basit çöp artıklarından oluşturdukları tabloların sergisini açtı.


Siverek Anadolu Lisesi öğrencileri görsel Sanatlar öğretmeni Mevlüt Eser rehberliğinde, toplumsal ve çevre bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım projesiyle, gazoz ve değişik kapaklar, eski paralar, taş, çivi, vida, metal, düğme, gibi atık malzemeleri toplayarak her bir atığı sanat eserine dönüştürülen tablolar, ilçenin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında sergisi açıldı.


11’inci sınıf öğrencisi Derya Gümüştaş, ’görsel sanat öğretmeni Mevlüt Ecer sayesinde doğada atıl durumda bulunan her şeyin aslında tekrardan geri dönüşümü sağlanabileceğini’ gördüklerini söyleyerek, " İlk olarak atık malzemelerimizi topladık sonra onları tutkalla tuvalin üzerine yapıştırdık ve siyah sprey boyayla üzerini kapladık ve en sonda altın yaldız boyayla tablomuzu bitirdik. Bugün sergimizi açmış bulunmaktayız, çok mutluyum" dedi


Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen, sergi iki gün açık kalacak.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:28
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