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Topladığı soğanlar 60 bin lirasına mal oldu

Van'daki Erçek Gölü kıyısında koparılması yasak olan salep soğanını toplayan kişiye "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan 60 bin 163 lira ceza kesildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
Topladığı soğanlar 60 bin lirasına mal oldu

Van'ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan 60 bin 163 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına da teşekkür edildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
  1. Erçek Gölü
  2. Van Doğa Koruma Milli Parklar

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