Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor...



İstanbul’un fethinden bugüne uzanan manevî mirasın en önemli noktalarından biri olan Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi, yüzyıllardır Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle anılıyor. Kamuoyunda sıkça dile getirilen “500 yıldır bir an bile durmadı” ifadesi yeniden gündeme gelirken, araştırmalar bu geleneğin bazı dönemlerde zorunlu olarak kesintiye uğradığını ortaya koyuyor.

500 Yıllık Gelenek: Hafızlar Gece Gündüz Nöbette

Mukaddes Emanetler’in İstanbul’a getirildiği 1517’den itibaren sarayda hafızlar 7 gün 24 saat Kur’an okumaya başladı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bu derin gelenek, bugüne kadar milyonlarca ziyaretçinin şahit olduğu bir maneviyat atmosferi oluşturdu.

Günümüzde 28 hafızın dönüşümlü görev aldığı dairede, her gün tilavet sürüyor ve yılda 365 hatim indiriliyor.

Ancak Tarih Belgeleri Konuşuyor: İşte O Duraklama Dönemleri

Her ne kadar gelenek “asırlardır kesintisiz” olarak anılsa da tarihçiler ve dönemin belgeleri, bazı dönemlerde Kur’an tilavetinin tamamen durduğunu gösteriyor.

???? 1918 – 1950: İşgal ve savaş yılları

İstanbul’un işgaliyle birlikte saraydaki tilavet tamamen durdu. Yaklaşık 32 yıl boyunca mukaddes dairede Kur’an sesi duyulmadı.

???? 1960 – 1974: Darbe sonrası sessiz yıllar

1950’de yeniden başlayan uygulama, 1960 darbesinden sonra tekrar kesintiye uğradı. 14 yıl boyunca okuma yapılmadı.

???? 1974 – 1975: Kısa bir dönüş, kısa bir kesinti

1974’te yeniden başlatılan tilavet yaklaşık 10 ay sürdü, ardından tekrar durduruldu.

???? 1983 – 1993: 10 yıllık yeniden canlanma

12 Eylül sürecinin ardından gelenek 10 yıllığına geri döndü.

???? 1997 – 2002: 28 Şubat etkisi

Bu dönemde Kur’an tilaveti tamamen sonlandırıldı. 5 yıl boyunca Mukaddes Emanetler Dairesi sessiz kaldı.

2002 Sonrası: Kesintisiz Hizmet Yeniden Başladı

2002’den itibaren Kur’an tilaveti yeniden 7/24 esasına göre başlatıldı ve günümüzde aralıksız devam ediyor.

Mukaddes Emanetler’in manevi atmosferini ayakta tutan bu nöbet, hem Türkiye’den hem dünyadan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Manevî Nöbet Devam Ediyor

Tarih boyunca işgal, darbe ve siyasi süreçlerin etkisiyle bazı dönemlerde kesintiye uğrasa da Topkapı Sarayı’ndaki Kur’an tilaveti geleneği bugün yeniden aslına uygun şekilde, gece-gündüz devam ediyor.