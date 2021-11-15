Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı kapalı mı? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı ne zaman başlayacak?

Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı çalışıyor mu? Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı kapalı mı? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki çalışma ne zaman bitecek? soruları Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattını kullanmak durumunda kalan İstanbullular tarafından bir hayli sorgulanır oldu. İşe gitmek isteyenler Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının kapalı olması nedeniyle sıkıntı çekerken, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı ne zaman başlayacak? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki çalışma ne zaman bitecek? soruları da merak ediliyor.