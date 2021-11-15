Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı kapalı mı? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı ne zaman başlayacak?
Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı çalışıyor mu? Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı kapalı mı? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki çalışma ne zaman bitecek? soruları Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattını kullanmak durumunda kalan İstanbullular tarafından bir hayli sorgulanır oldu. İşe gitmek isteyenler Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının kapalı olması nedeniyle sıkıntı çekerken, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı ne zaman başlayacak? Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki çalışma ne zaman bitecek? soruları da merak ediliyor.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım Pazargünü başlayan bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu’nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor. Aktarma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı ne zaman yeniden başlayacak?
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki bakım çalışmasının bir hafta süreceği açıklandı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının çarşamba günü açılması bekleniyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda 14 Kasım Pazar gününden 22 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek olan hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz Mescid-i Selam-Şehitlik istasyonları arasında normal tarife ile Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacaktır" bilgisi verildi.