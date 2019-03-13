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Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları ve personeli dünyada marka oldu”

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kırıkkale’deki programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye’miz Allah’a hamd olsun sağlık kuruluşları, sağlık personeli noktasında dünyada bir marka oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:55
Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları ve personeli dünyada marka oldu”

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kırıkkale’deki programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye’miz Allah’a hamd olsun sağlık kuruluşları, sağlık personeli noktasında dünyada bir marka oldu. Birçok yerden ülkemize tedavi olmaya geliyorlar.” dedi.



Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi. Program öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, milletvekilleri ve davetliler, Dr. Fatma Sönmez tarafından hazırlanan “Yesevi Yolunda” 25. yıl Türkistan fotoğraf sergisini inceledi. İncelemenin ardından program 2. bölümünde yapılan konuşmalar ve yılın başarılı doktorlarına plaket takdimleriyle devam etti.



Doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Cumhurbaşkanımızın iktidarlarında da sağlık sektöründe, sağlık kuruluşlarında nerelerden nerelere geldiğimizi de çok iyi biliyorum.” dedi. Türkiye’nin sağlık sektöründe dünyada bir marka olduğunu kaydeden Topçu, "Türkiye’miz Allah’a hamd olsun, sağlık kuruluşları, sağlık personeli noktasında dünyada bir marka oldu. Artık birçok yerden ülkemize tedavi olmaya geliyorlar. Hele bazı bölümlerde ilerideyiz, inşallah önümüzdeki yıllar siyasi istikrarımızın devam ettiği sürece bu kurumsallaşmamız daha mükemmel boyutlara ulaşır ve dünyanın bir numaralı, sağlık konusunda marka haline geliriz inşallah” diye konuştu.



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, “Bugün önemli bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hem Tıp Bayramı’nı kutlama hem de Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin açmış olduğu yolu bir vesileyle Anadolu’ya taşıyan Başhekim Yardımcımızın önemli sergisinin açılışı vesilesiyle bugün bir araya geldik. Tüm sağlık çalışanlarımızın, başta doktorlarımız olmak üzere teker teker hepsinin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:55
  1. sergi
  2. fotoğraf

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