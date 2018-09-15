Topçu Kafkas İslam Ordusu’nu anlattı

Programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, dernek yönetimi, Türk dünyasından öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği’nde düzenlenen programda Kafkas İslam Ordusu’nu anlattı:

“Nuri Paşa ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Türkiye-Azerbaycan arasında bir rol modeldir. Rol modelimizi ve bu gibi zaferlerimizi ruhlarımıza sindirerek unutmamamız şarttır. Hatırladıkça güç alacak, şanlı zaferlerimizden alacağımız güç ve ilhamla da yeni milli amaçlarımızı gerçekleştireceğiz.”

Programdaki konuşmasında Kafkas İslam Ordusu’na ve milis kuvvetlerine dikkati çeken Yalçın Topçu “Azerbaycan ve Dağıstan harekâtını gerçekleştiren Türk subay ve erlerinin, Azerbaycan milis kuvvetlerinin göstermiş oldukları fedakârlık ve kahramanlığı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri onların şefaatlerine nail etsin” dedi.

“Anadolu Türkleri Kafkasya'daki Kardeşlerini Unutmadı”

Kafkas İslam Ordusu’nun oluşturulma sürecini anlatan Topçu “20. yüzyılın başları tarihe Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı, Çarlık Rusyası'nın dağıldığı ve kısa bir süre sonra SSCB'nin kurulduğu yıllar olarak geçti. Bu süreçte Azerbaycan tarihinin hem en kanlı, hem de en şanlı yılları yaşandı. Sovyetler’de 17 Ekim devrimi yaşanmış, Bolşevikler rahat durmuyor; bunu fırsat bilen Ermeniler rahat durmuyor. Bu ortam içinde Anadolu'nun doğusunda, Kafkasya’da, Güney Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde Türkler katliama maruz kaldılar. Aynı dönemde Anadolu Türkleri de zor durumdaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmenin Osmanlı’ya sonuçları ağır oldu. Ama tıpkı zor durumda olmasına rağmen Çanakkale`ye yardıma giden Azerbaycan Türkleri gibi, Anadolu Türkleri kendileri de varoluş mücadelesi vermelerine rağmen Kafkasya'daki kardeşlerini unutmadı, onların bağımsızlığı için elinden geleni yaptı” diye konuştu.

“Kafkas İslam Ordusu Türkiye-Azerbaycan Arasında Bir Rol Modeldir”

Azerbaycan’daki zulme son vermek için seferber olan Türk halkına vurgu yapan Topçu “savaşlarda Azerbaycan Türkleri ile beraber Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, hatta Doğu Avrupa'dan, Kerkük'ten ve dünyanın diğer yerlerinden gönüllü olarak Azerbaycan'a yardıma gelmiş yaklaşık 1300 Türk asker ve subayı şehit oldu. Bu olay tarihe sadece Azerbaycan'ın başkentinin kurtuluş günü olarak değil, hem de Türk dayanışmasının önemli bir örneği olarak geçmişti. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar yaklaşık iki yıl süren bağımsızlıktan sonra 26 Nisan 1920’de tekrar Rus işgaline maruz kalmıştır. Bununla birlikte, o günlerde dökülen şehit kanlarının, verilen kurtuluş savaşının bugün Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak dünya devletleri arasında yer almasında önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Bu açıdan Nuri Paşa ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Türkiye-Azerbaycan arasında bir rol modeldir. Bu zaferlerimizi ruhlarımıza sindirerek unutmamamız şarttır. Hatırladıkça güç alacak, şanlı zaferlerimizden alacağımız güç ve ilhamla da yeni milli amaçlarımızı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.