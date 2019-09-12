Topallayarak geldiği hastanede sağlığına kavuştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bel fıtığı hastası 39 yaşındaki Yunus Emre Karabağ, rahatsızlığı dolayısıyla başvurduğu Beyşehir Devlet Hastanesinde mikroskobik diskektomi foraminatomi yöntemi ile ilk kez gerçekleştirilen ameliyat sonrasında eski sağlığına kavuştu.

Yunus Emre Karabağ, ayağını sürüyerek geldiği Beyşehir Devlet Hastanesinde geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası iki gün içinde hastaneden taburcu olduğunu anlatan Emre Karabağ, “Bundan bir ay öncesi iş yerimde çalışırken ayaklarım uyuşmaya başladı. Topallayarak yürüyordum, doktorumuza başvurdum. Kontrol ve tedaviden sonra şu an çok iyi durumdayım. Topallayarak geldim, koşarak çıkıyorum. Çok mutluyum. Ayağa kalktım, yürüyorum, rahat bir şekilde yatıyorum. Çok güzel bir duygu, buradaki imkanlar herkese verilen büyük bir nimet. Bu güne kadar topal yürüyordum. Yürüyemediğim oluyor, bazen hareket edemiyordum. Herkes bana gülüyordu, mutluyum şuan” dedi.

"Bir ilki gerçekleştirdik"

Beyşehir Devlet Hastanesinde operasyonu gerçekleştiren Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Ordahan, yaptıkları ameliyatla hastanede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Bel fıtığı hastalığında en son tercih edilen tedavi yöntemi olan bel fıtığı ameliyatının görev yapmaya başladığı devlet hastanesinde de gerçekleştirilmeye başlandığını söyleyen Op. Dr. Ordahan, mikrocerrahi yöntemler sayesinde ameliyat sürecinin hem kişi hem de cerrah için daha konforlu hale gelebildiğini ifade edere, “Operasyon esnasında kullanılan ileri teknik yöntemler, operasyon bölgesini defalarca büyütmek suretiyle ameliyatı gerçekleştiren cerraha daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Vücuda açılan 1,5-2 santim büyüklüğündeki keşiden gerçekleştirilen bu operasyonlarla kişinin vücuduna mümkün olduğunca az miktarda müdahale edilmesi neticesinde başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz” dedi.

“10 santim büyüklüğünde tek parça bel fıtığını vücuttan çıkarttık”

Hasta Yunus Emre Karabağ’ın da birkaç yıldır bacak ve bel ağrısı olduğu şikayetiyle bir süre önce kendilerine geldiğini anlatan Dr. Ordahan, “Hastamız garsonluk yapıyormuş. Bize geldiğinde ayağını yukarı kaldırma fonksiyonunu kaybetmişti. Ayağını sürüyerek yürüyordu. Daha sonra ayağındaki ağrıların azaldığını söyledi. ‘Ameliyat olmayabilirim, ağrılarım azaldı’ şeklinde ifadeler kullandı. Fakat ayağındaki kısmi felç durumu ameliyat olmazsa ileriki zamanlarda psikolojik nedenlere nörolojik fiziksel olaylara yol açacağı için biz ameliyatını yapma kararı aldık.Ameliyatta mikroskobik cerrahi yöntemini uyguladık. Herhangi bir kemik almadan, vida koymadan, belini kaynatmadan, omurganın orijinalliğini bozmadan dünyadaki altın standart olan mikroskobik diskektomi foraminatomi tekniği ile 10 santim büyüklüğünde tek parça bel fıtığını vücuttan çıkarttık” diye konuştu.

“10 santim büyüklüğündeki diskin tek parça halinde çıkması nadir görülen bir olay”

Vücuttan çıkardıkları disk parçasının 10 santim büyüklüğünde olduğunu da vurgulayan Dr. Ordahan, parçanın bir bütün halinde çıkarılmasının da tıpta çok ender görülen bir olay olduğunu belirterek, “Genelde küçük parçalar halinde çıkıyor. Bu parçalardan bir tanesinin bile içeride kalması ameliyatın başarısını engelliyor. Küçük bir yerde büyük bir ameliyatı bu sayede gerçekleştirdik. Bu ameliyatın önemi, Beyşehir gibi bir ilçede yapılması. Sağlık Bakanlığımızın Beyşehir’e verdiği teknik imkanlar ve doğru zamanda müdahale etmemiz doğrultusunda bu operasyon gerçekleşti. Ben devletimize teşekkür ediyorum bize bu imkanları sağladığı için. Hastamız ameliyat sonrasında ikinci gün yürümeye başladı. Ayağının kuvveti düzeldi. Şu anda rahat bir şekilde işlerini halledebiliyor” ifadelerini kullandı.