  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Dünya Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?
Dünya

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gazze için geçici yönetim formülleri masadayken, adı olası liderlik için öne çıkan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, bölgedeki temasları kapsamında Ramallah’ta Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ismini vermediği bir ABD hükümet yetkilisiyle Gazze ve işgal altındaki Batı Yaka’daki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Hüseyin eş-Şeyh ayrıca Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli şartların ele alındığını ifade etti.

Blair’in geçmişteki “Ortadoğu barış” misyonu, Filistin kamuoyunda sınırlı etki oluşturmuş ve çoğu analist tarafından İsrail’in güvenlik önceliklerine yakın durmakla eleştirilmişti. Bu nedenle Blair’in Gazze’nin geleceğine ilişkin formüllerde adının geçmesi, Ramallah’taki temasların anlamını daha da artırıyor.

Görüşmeye Filistin Genel İstihbarat Şefi Tümgeneral Macid Farac, diplomatik danışman Mecdi el-Halidi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin de katılması, Filistin yönetiminin olası geçiş modelleri konusunda uluslararası aktörlerle yürütülen temaslara yüksek düzeyde önem verdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Blair’in Gazze’de geçici yönetime dahil olabileceğine dair senaryolar, uluslararası basında sıkça tartışılıyor.

Ancak Blair’in geçmiş performansı ve bölgedeki güvenilirlik sorunu nedeniyle, Filistin kamuoyunda bu ihtimale yönelik ciddi şüpheler bulunuyor. Analistlere göre Blair’in Ramallah ziyareti, sadece mevcut durumu değerlendirmekle sınırlı olsa bile, Gazze’nin savaş sonrası düzenine ilişkin diplomatik trafik içinde sembolik ağırlığı yüksek bir adım niteliği taşıyor.

Batı Yaka'da Filistinlilere ait arazilere çöktüler
Batı Yaka'da Filistinlilere ait arazilere çöktüler

Dünya

Batı Yaka'da Filistinlilere ait arazilere çöktüler

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok
Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

Gündem

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23