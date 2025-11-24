Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ismini vermediği bir ABD hükümet yetkilisiyle Gazze ve işgal altındaki Batı Yaka’daki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Hüseyin eş-Şeyh ayrıca Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli şartların ele alındığını ifade etti.

Blair’in geçmişteki “Ortadoğu barış” misyonu, Filistin kamuoyunda sınırlı etki oluşturmuş ve çoğu analist tarafından İsrail’in güvenlik önceliklerine yakın durmakla eleştirilmişti. Bu nedenle Blair’in Gazze’nin geleceğine ilişkin formüllerde adının geçmesi, Ramallah’taki temasların anlamını daha da artırıyor.

Görüşmeye Filistin Genel İstihbarat Şefi Tümgeneral Macid Farac, diplomatik danışman Mecdi el-Halidi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin de katılması, Filistin yönetiminin olası geçiş modelleri konusunda uluslararası aktörlerle yürütülen temaslara yüksek düzeyde önem verdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Blair’in Gazze’de geçici yönetime dahil olabileceğine dair senaryolar, uluslararası basında sıkça tartışılıyor.

Ancak Blair’in geçmiş performansı ve bölgedeki güvenilirlik sorunu nedeniyle, Filistin kamuoyunda bu ihtimale yönelik ciddi şüpheler bulunuyor. Analistlere göre Blair’in Ramallah ziyareti, sadece mevcut durumu değerlendirmekle sınırlı olsa bile, Gazze’nin savaş sonrası düzenine ilişkin diplomatik trafik içinde sembolik ağırlığı yüksek bir adım niteliği taşıyor.