Tonsilit nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Tek taraflı boğaz ağrısı olarak da bilinen tonsilit, virüs ve bakterilerin neden olduğu bir rahatsızlıktır. Genel olarak bademciklerin iltihaplanmasına tonsilit denir. Tonsilitte genellikle bademciklerden biri iltihap kapar ve bu yüzden boğazın öncelikle bir tarafı ağrır. Bunun sonucunda ise yutkunma zorluğu, yüksek ateş ve boyun bölgesinde şişmeler görülebilir. Uzmanlar, tonsilit rahatsızlığının mutlaka ciddiye alınmasını gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Peki tonsilit belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün müdür? Kaç çeşit tonsilit vardır? Tonsilit ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Tonsilit belirtileri

- Boğaz ağrısı

- Şişmiş bademcikler

- Boğazda kaşınma

- Yutkunma güçlüğü

- Ses kısıklığı

- Yüksek ateş

- Baş ağrısı

- Boyun tutulması

Kaç çeşit tonsilit vardır?

Semptom ve virüse göre tonsilitin çeşitleri vardır. Bu çeşitlilik aynı zamanda tedavi şeklini de değiştirir. Akut tonsilit en fazla 5 gün sürmektedir. Bir kişinin sık sık bademcik iltihabı yaşamasına ise rekürren tonsilit denir.

Tonsilit tedavisi

Öncelikle uzmana danışılmalıdır. Doktor gerekli görürse, antibakteriyel ve antitoksin ilaç tedavisi uygulayabilir. Uzmanlar ayrıca bu süreçte boğazın sıcak tutulması, soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca bademcik iltihabını tetikleyen sigara, temizlik malzemesi ve kirli havalardan uzak durulmalıdır.