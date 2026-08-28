  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut devletten yeni açıklama! İran anlaşma için yalvarıyor Siyonistler huzur vermiyor! Topçu ateşiyle vurdular Yiyin birbirinizi! Netanyahu ile Ben-Gvir arasında kavga Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti Trump’tan çok konuşulacak karar! Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yaptı İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail Bakan Gürlek’ten Süleymancılar ve Kuytulcular açıklaması: Kesinlikle dini gruba değil suç örgütlerine operasyon yaptık İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! “Bölgenin istikrarını bozuyor”
Yerel Tonlarca yükü kaldıramadı Balatalarından alev aldı, kül oldu
Yerel

Tonlarca yükü kaldıramadı Balatalarından alev aldı, kül oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Afyonkarahisar'da yokuş yukarı çıkarken balataları tutuşan papates yüklü kamyon yanar kül haline geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yokuşta balataları alev alan patates yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dutağaç Köyü yakınlarında patates yüklü 06 PYP 95 plakalı kamyonun balataları, Çakmaktepe mevkisindeki dik yokuşta aşırı ısınma nedeniyle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurdu. Alevler yol kenarındaki kuru otlara sıçradı. Kısa sürede yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23