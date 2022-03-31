Tonlarca soğanı yol kenarına döktüler
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına dökülen tonlarca soğan görenleri şaşkına çevirdi.
Çorum'un Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi.
Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişiler ile olayın nedenini araştırıyor.
Gece saatlerinde döküyorlar
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.