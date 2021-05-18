Ton balıklı salata tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Salata için; 1/2 demet marul, 3-4 dal taze soğan, 1 avuç dereotu (ya da maydanoz), 4-5 tane cherry domates, 1 tane salatalık, 1 tane kapya biber, 2 tane ton balığı konservesi

Sosu için; 1/2 tane limonun suyu, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel), 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber

Ton balıklı salata nasıl yapılır?

Öncelikle sebzelerin hepsini iyice yıkayıp kurulamanız gerekir. Ardından taze soğanı incecik halkalar halinde doğramalısınız.

Daha sonra marulları da büyük parçalar halinde doğramanız gerekir. İsterseniz bıçak değdirmeden, ellerinizde bölerek de ayırabilirsiniz.

Dereotunu büyük parçalar halinde doğramalısınız.

Kapya biberi ince halkalar halinde doğradıktan sonra salatalığı da verev şekilde ince dilimler halinde doğramanız gerekir. Daha sonra çeri domatesleri 4 parçaya bölmelisiniz.

Sosu için gereken tüm malzemeleri küçük bir kaseye koyun. Kasedeki malzemeleri bir çatal yardımıyla iyice çırparak karıştırın.

Doğradığınız sebzelerin hepsini geniş bir karıştırma kabına alın. Daha sonra üzerine hazırladığınız sosu dökmeniz gerekir. Tahta bir kaşıkla, sosun her yere dağılması için karıştırmalısınız.

Bir kaseye koyduğunuz salatanızın üzerine, yağını süzdüğünüz ton balığını parçalayarak ekleyin. Artık sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…