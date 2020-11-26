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Kadın - Aile Ton balıklı makarna nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Ton balıklı makarna tarifi | Hem pratik hem lezzetli bir yemek tarifi arayanlar ton balıklı makarnanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, ton balıklı makarna için hangi malzemeler gerekli? | Tam ölçülü ton balıklı makarna | Ton balıklı makarna yapılışı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:40:00 -
Ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Ton balıklı tarifler | Ton balıklı makarna ile besleyici bir tarif hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli ton balıklı tarif!

Ton balıklı makarna tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 200 gram konserve ton balığı
  • 6-7 adet çeri domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı siyah dilim zeytin
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane
  • Taze fesleğen

Ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Öncelikle makarnayı bol suda haşlayın.

Haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı alın.

Çeri domatesleri ikiye bölün ve tencereye alın.

Ardından tencereye ton balığını ekleyin.

Domateslerin suyunu çekince tüm malzemeleri tencereye atın ve karıştırın.

Sos kıvam alınca süzdüğünüz makarnayı karışıma ekleyin.

Bir miktar haşlamama suyunu tencereye ekleyin.

Makarnayı güzelce karıştırıp, servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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