Tomurcukla çevreye duyarlı bireyler yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor. Tomurcuk son olarak Sarıcalar İlkokulu, Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu, Kut-ul Amare Zaferi İlkokulu’na misafir oldu ve toplam 316 minik öğrenci ile buluştu. Öğrencilere çevre bilinci hakkında bilgiler veren tomurcuk ziyaret sonrası öğrencilere kitap ve rozet hediye etti. Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla Tomurcuk eğitimlerinin program dâhilinde devam edileceği ifade edildi.