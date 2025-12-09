  • İSTANBUL
Gıda

Tombiğin zaferi! Dünyanın en iyi sandviçi seçildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tombiğin zaferi! Dünyanın en iyi sandviçi seçildi

Dünyanın lezzet restoran ve yiyeceklerini takip eden TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi sandviçi Türkiye’de yapılan sade ama lezzetli malzemeleri ile öne çıkan tombik döner seçildi.

Dünyanın lezzet restoran ve yiyeceklerinin sıralandığı bir platform olan TasteAtlas, Türkiye’de yapılan tombik dönerin 2025/26'nın dünyanın en iyi sandviçleri listesinde zirveye yerleştiğini, tombik dönerin yapılışını gösteren bir video ile dünyaya duyurdu.

Platformda listelenen 288 sandviç için 17.754 kullanıcı yorumuna göre 5 üzerinden ortalama 4,47 yıldız alan tombik döner, sade ama lezzetli malzemeleriyle diğerlerinden ön plana çıktı.

Platformun yayınladığı videoda tombik dönerin et parçalarının dış yüzeyi çıtır, iç dokusu yumuşak bir ekmek türü olan pide ekmeğinin içine yerleştirildiği, geleneksel dönerin bir çeşidi olduğu ve tercihe bağlı olarak domates, soğan, marul vb. gibi başka malzemelerle de hazırlanabildiği açıklandı.

 

