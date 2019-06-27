0553 313 94 23

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tomara Şelalesi’nde yürüyüş parkuruna inen yaban keçisi sürüsü kameralara takıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tomara Şelalesi’nde yürüyüş parkuruna inen yaban keçisi sürüsü kameralara takıldı.


Türkiye’de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’nda sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinden oluşan sürü, tabiat parkının yürüyüş yoluna indi. Temizlik yaptıkları sırada gerçekleşen olayda hemen cep telefonuna sarılan görevliler, oldukça ürkek olan hayvanları güçlükle de olsa kayıt altına aldı. Çekilen videoyu “Tomara Şelalesi Tabiat Parkımızın güzel misafirleri.. Yaban keçilerimiz.. Bu güzellikler Tomara’da her an yolunuza çıkabilir..” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını belirterek, 40 ayrı su kaynağının 15 metreden döküldüğü Tomara Şelalesi’nin bir tabiat harikası olduğunu belirterek herkesi görmeye davet etti.


Gümüşhane’de dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden akan Tomara Şelalesi, buz gibi süt rengindeki köpük köpük sularıyla suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenleri bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da girişimcileri ile buluşan QNET, Türkiye’deki büyüme hedefini tazeledi
    1. İstanbul’da girişimcileri ile buluşan..
    2. Islık dilinin anavatanı Kuşköy turizme..
    3. Tenor Murat Karahan Verona Opera..
    4. İş yerinde otururken önüne ebabil kuşu..
    5. Altınordu’dan geleceğe imza
    6. 72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına..
    7. Merkez bankaları para musluklarını..
    8. Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine..
    9. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    10. OBBKT’ye bir ödül daha
    11. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    12. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    13. Edirne’de akıl almaz kaza
    14. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    15. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    16. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    17. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    18. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    19. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    20. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    21. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    22. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    23. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    24. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    25. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    26. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    27. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    28. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    29. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    30. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu