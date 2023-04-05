TOLUN mühimmatının menzili açıklandı

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN IIR-kızılötesi arayıcı başlıklı güdümlü mühimmatın özellikleri açıklandı.

Bu kapsamda Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mühimmat TOLUN-IIR, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (SADAK-4T) aracılığı ile atılabilmektedir.

Bahse konu mühimmat, hareketli ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS/IIR güdümüne ve iki yönlü iletişim ile döngüde insan (ing. Man in the Loop) atış moduna sahiptir.

TOLUN-IIR, SADAK-4T ile uçağın bir istasyonunda 4 adet taşınabilen, parçacık tesirli savaş başlığına sahip olup açılır kanatları ile 43 NM menzildeki hedeflere karşı etkindir. Ek olarak mühimmat, CRPA AntiJam anteni sayesinde GNSS karıştırmasına karşı dayanıklıdır.

Uçaktan bırakılmadan önce kapalı olan kanatlar, uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılmakta ve en uzun menzil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini sağlamaktadır. TOLUN IIR, yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurma özelliği ile stratejik hedeflerin imha edilmesinde etkin olarak kullanılabilecek.

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Veri bağı podu ve veri bağı sayesinde atış sonrası platform ile mühimmat arasında iki yönlü iletişim kurulabilmekte. Bu mimaride ise Kızılötesi Arayıcı Başlık tarafından üretilmiş olan görüntü sinyalinin, mühimmatta yer alan veri bağı üzerinden kokpite aktarılması ve eş zamanlı olarak pilot tarafından üretilen komutların da mühimmata ulaştırılması sağlanmaktadır. Böylelikle pilot kontrollü modda hassas bir şekilde hedef seçilebilecek ve tekrar güncellenebilecektir.