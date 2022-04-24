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Gündem Tolga Karel'den acı haber!
Gündem

Tolga Karel'den acı haber!

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, evlenerek ABD'ye yerleşen Tolga Karel aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 78 yaşındaki babası Tufan Karel'in öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 12:15:00 -
Tolga Karel'den acı haber!

 

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, evlenerek ABD'ye yerleşen Tolga Karel aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 78 yaşındaki babası Tufan Karel'in öldüğünü duyurdu.

Babasının vefatının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Karel: "Bu Dünyadan Adam gibi bir adam geçti .Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, Unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni beklicektin babaa.." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Takipçileri ise ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu. Karel, baş sağlığı dileyen herkese sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

 

 

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Yorumlar

Abdullah Kuloğlu

Ödüm patladı, Türkiye ye bir şey mi oldu diye.
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