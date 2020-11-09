Tolga Karel 'Kanıma dokunuyor' diyerek paylaştı: ABD'de hepsi kol geziyor

Oyuncu Tolga Karel, “Amerika’daki FETÖ artıklarının ellerini kollarını sallayıp gezmesi, utanmadan güzel ülkemi kötülemesi kanıma dokunuyor” dedi.

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, ülke gündemi ve ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Karel, "Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesidir" dedi.

Karel'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

4 yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz. Türkiye'yi özlüyor musunuz?

Çok özlüyorum. Kalbimde hep ülke özlemi yatıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. Bazılarımız yurt dışına çıkıp Türkiye'yi kötülüyor. Bu benim gözümde alçaklıktır, vatan hainliğidir. Amerika'da FETÖ artıkları var, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, bir de utanmadan güzel Türkiye'mi kötülüyorlar. İşte bu benim kanıma dokunuyor. Türkiye aleyhine ne varsa destekliyor bu teröristler. İnanın canım acıyor. Amerika'daki derin yapılar da bu FETÖ'cüleri destekliyor. Yazıklar olsun. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekte neler olup bittiğini buradaki halkın çoğu bilmiyor. O teröristler de bu boşluktan yararlanıp, kendi hikayelerini yaymaya, ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı kötü göstermeye çabalıyorlar. Utanmaz adamlar bunlar.

'Türkiye'nin iyi olmasını istemeyenler Erdoğan'ı hedef gösteriyor'

Ben elimden geldiğince 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyorum. Şunu da eklemek isterim; Başkan Erdoğan Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuş bir lider. 18 yılda ülkemizi çok iyi bir noktaya getirdi. Atatürk'ten bile daha fazla ülkeyi yönetti. Bu kadar uzun süre ülkenin başında kalması bile büyük başarı. Ona herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu gerçeği görerek ülkeme ve Erdoğan'a yurt dışında yapılan eleştirilere karşı çıkmamız gerekiyor. Sosyal medyada görüyorum; Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. O gidince ellerine ne geçecek, daha iyi bir Türkiye'ye mi uyanacaklar? Birlik olmamız gerekiyor. Unutmayalım; dışarıda Türkiye'nin iyi olmasını istemeyenler ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösteriyor.

'15 Temmuz'u FETÖ artıkları değil biz anlatmalıyız'

Türkiye'de zaten halkımız 15 Temmuz'da yaşananları gördü ve biliyor. Önemli olan yurt dışındaki toplumlara bunu anlatabilmektir. 15 Temmuz bizim haklı davamızdır. Amerikalılar o gün mesela tam olarak neler yaşandığını bilmiyor. Biraz önce de söylediğim FETÖ artıkları da bu boşluktan yararlanıp, Amerikalılar'a 15 Temmuz'u anlatıyor. Amerika'da insanlar neden bu teröristlerden Türkiye'yi dinlesinler ki? İşte bizim buna engel olmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimini ne kadar çok Amerikalı'ya anlatırsak, o kadar iyi olur. Sanatla toplumlara çok daha kolay ulaşabiliriz. Evrensel bir dili var sanatın. Bu yüzden 15 Temmuz'da yaşananları sanatla anlatabiliriz. Filmler yaparak, belgeselleştirerek darbe girişimini anlatmamız gerekiyor. Lobisi güçlü ajanslarla işbirliği yaparak bunu hayata geçirebiliriz. Umarım böyle bir projeyi yaparız. Ben de ülkem için elimden geleni yaparım.

'Maddi olarak sıfır noktasına geldim'

Parasız kaldığınız zamanlar oldu mu Amerika'da?

Evet, oldu tabii. Sağlık turizmine yatırım yapmıştım, ama battım. O süreçte kızım yeni doğmuştu. Maddi olarak sıfır noktasına gelmiştim. Ama eşim ve ailesi bana destek oldu. Bu zor dönemi onların desteği ile atlattım. İki çocuğum ve eşimle şimdi maddi olarak iyi koşullarda hayatımızı devam ettiriyoruz.

'Demokratlar her geldiğinde Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyor'

ABD'de çekişmeli geçen seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika olarak yeni bir başkana uyandık. Biden kazandı ama Trump bu işin peşini bırakmayacak. Seçim gerilimi bir süre daha devam edecek görünüyor. Biden aslında pandemiden dolayı çok kampanya yapamadı. Buna rağmen Trump'a tepki duyanlar sandıklara gittiği için Biden avantajlı çıktı. Özellikle kadınlar Trump'a söylemlerinden dolayı kızgındı. Gözlemlediğim kadarıyla Trump kadın seçimlerinin desteğini büyük ölçüde kaybetti. Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesi. Ben bundan dolayı Trump'ı destekledim. Trump döneminde Amerika daha içine kapanmıştı. Demokratlar her geldiğinde Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Korkarım ki Biden da benzer siyaset izleyecek. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye her açıdan Amerika için jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda. Biden kampanya döneminde ne söylemiş olursa olsun, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyi göze alamaz.