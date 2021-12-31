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Yaşam Tolga Gariboğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı
Yaşam

Tolga Gariboğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı

90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen 'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:55:00 - 2021-12-31 10:56:13
Tolga Gariboğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı

'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan 55 yaşındaki Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

"Düşünmüyorum"

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı." şeklinde konuştu.

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfrettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu.

"Öyle bir şey yok"

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında, 'küfür' iddiasına ilişkin açıklama yapmıştı: "Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi. Beyazıt'ın (Öztür) programında, 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok." demişti

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