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Tolga Fikri Köroğlu kimdir? İntihar ettiği söylenen Tolga Fikri Köroğlu öldü mü?

Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu intihar mı etti? İzmir Bornova’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, evinin balkonunda atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Tolga Fikri Köroğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:28
Tolga Fikri Köroğlu kimdir? İntihar ettiği söylenen Tolga Fikri Köroğlu öldü mü?

Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu intihar mı etti? İzmir Bornova’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, evinin balkonunda atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Tolga Fikri Köroğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51),  7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:28
  1. Tolga Fikri Köroğlu kimdir?
  2. Tolga Fikri Köroğlu öldü mü?
  3. Tolga Fikri Köroğlu intihar mı etti
  4. Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu
  5. İzmir Bornova’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu

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